https://news.day.az/economy/1126764.html Вот так встретит лето нахчыванская молодежь! - ФОТО
Вот так встретит лето нахчыванская молодежь! - ФОТО
16 июня в Нахчыване пройдет фестиваль красок Nakhchivan Colour Day, организованный со стороны Nəqşicahan Holdinq. Фестиваль пройдет в аквапарке 5-звездочного отеля "Duzdağ".
На фестивале вас ждут выступления Dj Razy Freeman и MC Aga, красочные пакеты Color Fest, водный бой, Bubble Soccer, комфортный трансфер в отель "Duzdağ", коктейли у бассейна и вкусные блюда, игры, победители которых получат призы.
Nəqşicahan Holdinq предлагает молодежи из Баку турпакеты в соответствии с любым бюджетом. Подробно ознакомиться с турпакетами можно, зайдя на официальный инстаграм-аккаунт Nəqşicahan Holdinq https://www.instagram.com/neqsicahan_holding/.
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