Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец апреля выросли, составив 47,5 миллиарда долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

ЦБА указывает, что по сравнению с началом года золотовалютные запасы страны выросли на 6,2 процента.

Большая часть этих средств приходится на активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана. По данным на начало апреля этого года они составили свыше 40,273 миллиарда долларов. То есть рост по сравнению с началом года, когда они были на уровне 38, 515 миллиарда долларов, составил 4,56 процента.

Собственные валютные резервы Центробанка составили на конец мая почти 5,871 миллиарда долларов. На конец 2018 года они были на уровне 5,625 миллиарда долларов. Таким образом, в январе-мае 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4,3 процента.

"Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,2 процента, что говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом", - отметили в ЦБА.

По оценке ЦБА, ситуация на внешних рынках остается благоприятной. С начала года прослеживается положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана, растет экспорт, в том числе ненефтяной.

Центральный банк прогнозирует, что благоприятная международная конъюнктура для Азербайджана сохранится и в будущем. Основной упор при этом делается на цены на нефть, которые выросли с начала года на 24 процента, а также на снижение мировых цен на продукты питания на 2, 2 процента.

По мнению многих экспертов, цены на нефть будут оставаться в комфортной зоне для стран-производителей нефти.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

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