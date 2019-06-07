https://news.day.az/economy/1126834.html Центробанк Азербайджана привлечет у банков десятки миллионов манатов
Центробанк Азербайджана привлечет у банков десятки миллионов манатов
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 10 июня проведет очередной депозитный аукцион. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,51 - 8,49 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.
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