В Азербайджане определились полномочия новых коммерческих судов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения закреплены в новой главе закона "О судах и судьях", озаглавленной "Коммерческий суд" .

Согласно изменениям, новым коммерческим судам предоставляются следующие полномочия: организация и управление работой судебного аппарата, председательство на заседаниях, приём и увольнение сотрудников аппарата, руководство ведением судебной статистики, изучение и обобщение правовой ситуации и практики судебной деятельности, организация приема и рассмотрения предложений, справок и жалоб, а также другие полномочия, предусмотренные законодательством Азербайджана.

Таким образом, коммерческий суд будет относиться к судам первой инстанции, и рассматривать дела, касающиеся коммерческих вопросов.

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