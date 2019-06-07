Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума "Росгеология", Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе и Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АО "Росгеология".

Как отмечается, документ позволит создать основы для улучшения взаимодействия научных кругов России и Азербайджана, активного взаимодействия в сфере геологии.

Соглашение подписали генеральный директор - Председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Ибрагим Гулиев, ректор Российского государственного геологоразведочного университета Вадим Косьянов.

"Стороны намерены развивать взаимодействие в области науки, образования, подготовки высококвалифицированных отраслевых кадров, создания и внедрения инновационных технологий поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. В рамках соглашения будет рассмотрена возможность создания совместного предприятия для реализации проектов в области геологического изучения недр, решения задач прогноза месторождений, разработки инновационных цифровых технологий", - говорится в информации.

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