В январе-апреле 2019 года объем кредитования юридических лиц в Азербайджане сократился на 2,7 процента по сравнению с началом года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

"За четыре месяца текущего года общее кредитование сократилось на 0,1 процента, в частности кредитование юридических лиц снизилось на 2,7 процента", - сказали в Центробанке.

В ЦБА полагают, что данная ситуация оказывает отрицательное воздействие на развитие экономики в стране. "Снижение кредитной активности в последние годы оказывает негативное влияние на экономический рост и совокупное предложение, что препятствует макроэкономической и финансовой стабильности", - сообщили в ЦБА.

В целях снижения уровня инфляции ЦБА регулярно проводит депозитные аукционы, а также аукционы по размещению нот, что положительно сказывается на росте денежной массы. "Денежная масса в Азербайджане по сравнению с началом года выросла на 6,6 процента, что, по мнению ЦБА, является приемлемым показателем. Регулярное проведение Центробанком стерилизационных операций на рынке повлияло на снижение уровня инфляции, что сказывается на профиците бюджета", - говорится в сообщении ЦБА.

В Центробанке также считают, что, несмотря на условия низкой кредитной активности, уровень ликвидности банковской системы остается в позиции профицита.

На фоне нынешней ситуации ЦБА наблюдает в текущем году иностранную инвестиционную активность банков.

Будущие решения по параметрам процентного коридора будут основываться на фактическом прогнозе инфляции, инфляционных ожиданиях, колебаниях внешней среды и реакций финансовых рынков.

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