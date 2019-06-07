Проводящий активную политику социальной корпоративной ответственности, в преддверии праздника Рамазан 4 июня 2019 г. Expressbank провел очередное мероприятие в рамках проекта "Ради нашего счастливого будущего", порадовав более 70 детей Сумгайытской городской Интегрированной Интернат-Гимназии праздничной шоу-программой. В рамках благотворительной акции сотрудники банка во главе с председателем правления Ильхамом Габибуллаевым также раздали подарки, что стало хорошим напоминанием для маленьких слушателей гимназии о прошедшем веселье.

Еще одну акцию в рамках данного социального проекта Expressbank осуществил в Мингячевире, где сотрудники банка организовали красочный праздник и раздали подарки для 22 детей с ограниченным здоровьем и инвалидностью Детского неврологического санатория.

Целью долгосрочного проекта банка "Ради нашего счастливого будущего" является поддержка всестороннего развития детей и молодежи страны, их просвещения и формирования как личности и гражданина.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру Контакт-центра 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также официальных страницах банка в социальных сетях.

С видео с мероприятия можете ознакомиться, пройдя по ссылке ниже:

www.youtube.com/watch?v=xOe99ZQooPI

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