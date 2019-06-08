На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 мая 1,7 3 июня 1,7 28 мая - 4 июня 1,7 29 мая 1,7 5 июня - 30 мая 1,7 6 июня - 31 мая 1,7 7 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0154 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9092 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 мая 1,9052 3 июня 1,9001 28 мая - 4 июня 1,9120 29 мая 1,8981 5 июня - 30 мая 1,8938 6 июня - 31 мая 1,8918 7 июня 1,9155 Средний курс за неделю 1,8972 Средний курс за неделю 1,9092

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 мая 0,0264 3 июня 0,0259 28 мая - 4 июня 0,0260 29 мая 0,0263 5 июня - 30 мая 0,0262 6 июня - 31 мая 0,0260 7 июня 0,0262 Средний курс за неделю 0,0262 Средний курс за неделю 0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0026 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2915 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 мая 0,2794 3 июня 0,2903 28 мая - 4 июня 0,2915 29 мая 0,2814 5 июня - 30 мая 0,2826 6 июня - 31 мая 0,2877 7 июня 0,2929 Средний курс за неделю 0,2828 Средний курс за неделю 0,2915

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