Россия видит значительный неиспользованный потенциал для развития экономических отношений с Азербайджаном, заявили участники делового завтрака, который состоялся в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на видеоматериалы форума.

Как отметили в ходе обсуждений, товарооборот между двумя странами вырос почти на 14 процентов и достиг 2,4 миллиарда долларов по итогам прошлого года.

Россия инвестировала в Азербайджан свыше четырех миллиардов долларов, Азербайджан в свою очередь - более одного миллиарда долларов. Экспорт из России в Азербайджан вырос на 12,5 процента и достиг 1,7 миллиарда долларов.

Как отметил в своем выступлении министр экономики России Максим Орешкин, между странами наблюдаются двукратные темпы роста товарооборота, рост по услугам, рост в денежных переводах, причем в обоих направлениях. По мнению Орешкина, это свидетельствует о взаимосвязи бизнеса и людей.

"Если в 2018 году мы с моим коллегой, министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым обсуждали в основном устранение барьеров в обычной торговле, то сегодня мы говорим о комплексных вещах", - отметил Орешкин.

В частности, обсуждаются сложные проекты по выстраиванию цепочек добавленной стоимости, совместному развитию технологий, поставкам товаров на рынки третьих стран, формированию комплексных логистических проектов и прочее.

По мнению российского министра, имеется значительный интерес в секторе продовольствия и поставок продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана в Россию. "На российском рынке все еще очень много продуктов из таких стран, как, например, Турция и Китай. Это упущенные возможности азербайджанского бизнеса", - заявил Орешкин. Поэтому задача двух министерств показывать направления, как могут работать обе стороны, чтобы улучшить поставки.

Как отметил российский министр, осенью запланировано проведение десятого двустороннего регионального форума, который состоится в России. Он может стать площадкой для дальнейших двусторонних обсуждений и налаживания связей по поставкам сельскохозяйственной продукции.

"Для Азербайджана помимо наращивания несырьевого экспорта, это также хорошее решения для создания рабочих мест в сельских регионах", - считает Орешкин.

Как заявил уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов, скоро в Баку откроется новый фармацевтический завод российской компании "Р-Фарм". Завод уже полностью готов, ведутся последние работы по его вводу в строй.

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