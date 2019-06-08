https://news.day.az/economy/1127160.html В Санкт-Петербурге проходит российско-азербайджанский бизнес-диалог В последний день Петербургского международного экономического форума в России начал работу российско-азербайджанский бизнес-диалог.
Отметим, что форум начал работу 6 июня.
В Санкт-Петербурге проходит российско-азербайджанский бизнес-диалог
В последний день Петербургского международного экономического форума в России начал работу российско-азербайджанский бизнес-диалог.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт экономического форума, в ходе бизнес-диалога обсуждаются развитие сотрудничества в различных сферах, туризм, сельское хозяйство, реализация крупных инфраструктурных проектов.
Возглавляет азербайджанскую делегацию министр экономики Шахин Мустафаев.
Отметим, что форум начал работу 6 июня.
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