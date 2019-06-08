Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с третьего по седьмое июня составил 184,9 миллиона манатов. Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на данные биржи, передает Day.Az.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 99,4 миллиона манатов. Всего было размещено миллион нот по цене 99,4587 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 82,7 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 94,4 тысячи долларов (160,5 тысячи манатов), на манатные облигации - 82,5 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - в основном на министерство финансов и Центральный банк Азербайджана.

Объем операций РЕПО составил 2,7 миллиона манатов.

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