В апреле 2019 года экспорт из Азербайджана ненефтяной продукции составил 167 миллионов долларов США. Рост по сравнению с апрелем 2018 года составил 29 процентов, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК), передает Day.Az.

Основным направлениями этого экспорта были Россия (49,6 миллиона долларов), Турция(48,6 миллиона долларов) и Грузия (12 миллионов долларов).

За январь-апрель экспорт из страны составил 7,1 миллиарда долларов, что больше на 1,4 миллиарда долларов или 25,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем ненефтяного экспорта в общем объеме составил 583 миллиона долларов, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 процентов.

За четыре месяца года ненефтяной экспорт в Россию выполнен в объеме 165 миллионов, Турцию - на 148 миллионов, Грузию - на 62 миллиона, Швейцарию - на 45 миллионов, и в Италию - на 22 миллиона долларов США.

В десятке крупнейших экспортеров за отчетный период частные и государственные компании. Это Управление маркетинга и экономических операций SOCAR, ОАО "Азерэнержи", ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", SOCAR POLYMER, представительство Azerbaijan international mining company, ОАО "Азералюминиум", ЗАО AzerGold, P-AQRO, ООО "ТСТ Экспорт", ООО SUN FOOD, ООО Aqrovest, Baku Steel Company, ООО Azhazelnut, ООО "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət LTD".

Официальный курс на первое июня 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

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