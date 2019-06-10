Новый автомобильный мост через реку Самур, который является важной транспортной артерией, соединяющей Азербайджан и Россию, наполовину завершен. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend с пресс-конференции посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова, которая проходит в АМИ Trend.

"Строительство моста через реку Самур продолжается, работы выполнены более чем на 50 процентов. Мост будет готов к концу этого года либо в начале будущего",- заявил посол.

Открытие нового моста позволит автотранспортным средствам быстрее проходить через границу, что в дальнейшем послужит увеличению грузоперевозок между двумя странами. Также этот мост является частью проекта по увеличению эффективности транспортного коридора "Север-Юг".

Проект осуществляется в рамках соглашения между правительствами двух стран от 2013 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!