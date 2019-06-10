Россия и Азербайджана в рамках выполнения задач, предусмотренных в дорожной карте, устраняют барьеры в двусторонней торговле.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в понедельник на пресс-конференции, состоявшейся в АМИ Trend.

По словам посла, дорожная карта выполняется, в этом направлении идут серьезные консультации на уровне экспертов двух стран.

"В настоящее время рассматривается план действий по активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе двух наших стран. Параллельно развивается диалог Деловых советов России и Азербайджана, что также прописано в дорожной карте. Кстати, в рамках международно-экономического форума в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Делового совета, которое прошло с большим успехом", - отметил Бочарников.

По словам посла, в настоящее время наблюдается активизация в развитии авиасообщения между городами России и Азербайджана.

"Могу вас заверить в том, что через посольства идут уведомления достаточно регулярные о расширении официально назначенных авиаперевозчиков с российской стороны, с участием разных компаний, которые предусмотрены для осуществления перевозок между разными регионами России и Азербайджаном", - сказал Бочарников.

Посол отметил, что в настоящее время стороны обсуждают создание совместного производства сельскохозяйственных машин на территории Азербайджана, и что это направление привлекательно для обеих стран.

"Помимо этого наблюдается активное взаимодействие в области цифровизации в бюджетно-налоговой сфере. В этой связи налажены тесные контакты между экспертами наших стран, пока на уровне обсуждений с использованием действующих технологий. Азербайджан и Россия могут использовать процесс цифровизации для расширения двусторонних экономических отношений. В плане совместных действий - развитие приоритетных направлений экономического сотрудничества, предусмотренных дорожными картами, одна из которых посвящена именно цифровизации. Речь идет о возможности использования взаимного опыта в сфере цифровизации, например, в сфере налогообложения, таможенных платежей, электронного сопровождения товаров, проходящих по действующим между нашими странами торговым коридорам. Этот вопрос является предметом серьезного обсуждения и изучения с обеих сторон. Параллельно идет обмен информации между статистическими ведомствами России и Азербайджана, в том числе о новых разработках в области статистики, обмена опытом и взаимной торговле", - сказал Бочарников.

Посол отметил, что реализация всех поставленных задач, предусмотренных в дорожной карте, направлена не только на устранение торговых барьеров между двумя странами, но и усиление двустороннего сотрудничества в различных сферах взаимодействия.

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