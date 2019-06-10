Азербайджан всемерно заинтересован в привлечении России к использованию проходящих по территории страны транспортных маршрутов и созданного в стране логистического потенциала.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в понедельник на пресс-конференции, состоявшейся в АМИ Trend.

"Сегодня в международную практику внедряется идея смыкания международного транспортного коридора "Север-Юг" и известной китайской инициативы "Один пояс, один путь". "Север-Юг" - это меридиональное направление, а "Один пояс, один путь" - широтное направление транспортного маршрута. То есть речь идет о возможности использования сообщения между Азербайджаном, Китаем и Россией (поскольку по российской территории будет проходить транзит), а также о налаживании сообщений между Китаем и другими странами", - сказал Бочарников.

Посол отметил, что в этом пересечении вполне осуществимы возможности использования порта Алят не только Россией, но и другими участниками перевозок по евроазиатским транспортным коридорам.

"Многие транспортные коридоры реализуются посредством железных дорог, в том числе и в направлении Север-Юг, и порт в Аляте расположен на пути трассы, проходящей по одному из железнодорожных направлений, поэтому очевидно, что здесь есть возможности для смыкания этих маршрутов", - сказал посол.

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