Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ожидает всплеска инфляции до конца года и прогнозирует, что она будет находиться в рамках целевых значений, то есть на уровне четырех процентов. При этом нижняя планка может быть в районе двух процентов, а максимум - 6 процентов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на ЦБА.

Свои ожидания Центробанк базирует на текущей динамике потребительских цен и сохраняющемся балансе на валютном рынке.

Изменения инфляции происходят в ожидаемой траектории, считают в банке. В апреле этого года целевой показатель инфляции за 12 месяцев составил 3,1 процента. Наблюдался небольшой рост цен на продукты питания и услуги, по ним инфляция составила 3,5 и 3,8 процента соответственно. По непродовольственным товарам цены выросли на 1,4 процента. В мае под влиянием сезонных факторов произошло снижение цен на продукты питания, которые имеют значительный удельный вес в потребительской корзине.

Мониторинг реального сектора выявил, что в мае ценовые ожидания снизились в секторах торговли, услуг и строительства и остались неизменными в ненефтяной обрабатывающей промышленности. Центробанк также ожидает, что в последующие несколько месяцев сезонные факторы будут оказывать понижательное влияние на инфляцию в сельхозсфере.

В краткосрочной перспективе ЦБА считает сбалансированными риски по инфляции. Это связано с благоприятной международной конъюнктурой, положительным платежным балансом, сбалансированным валютным рынком, монетарными условиями антиинфляционного характера и сезонными факторами.

Однако, по мнению специалистов ЦБА, оценка рисков осложнена. Основная неопределенность связана с ухудшением перспектив глобального экономического роста, новой волной торговых войн и динамикой цен на нефть на фоне геополитической напряженности. Продолжающееся снижение цен на нефть с мая может оказать негативное влияние на экономические ожидания.

Еще одним внешним фактором риска является продолжающийся рост мировых цен на продовольствие и потенциальный импорт инфляции. Вместе с тем, риски нестабильности на финансовых рынках стран-торговых партнеров относительно низкие, что объясняется снижением ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах, говорится в отчете банка.

Что касается внутренних факторов риска, они будут зависеть от фискального стимулирования социального характера и решений финансового сектора на потребительском рынке, а также масштабов влияния на денежный сектор.

Недавние процессы показали, что эти эффекты растягиваются во времени. Реальное влияние этих факторов на инфляцию станет ясным к концу года, считает ЦБА.

В целом реализация фискальной политики в условиях непростой внешней среды и строгая координация денежно-кредитной политики с фискальной остаются основными условиями макроэкономической стабильности в стране.

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