Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок оценки эффективности деятельности юридических лиц, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству". Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Решением Кабмина утверждены "Стандарты и правила корпоративного управления в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит государству".

Также утвержден "Порядок предоставления бонуса членам органов управления юридических лиц по системе оплаты, опирающейся на результаты деятельности юридических лиц, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству".

Поправки в Порядок могут быть внесены согласно пункту 2.6.1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативно-правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом Президента Азербайджана от 24 августа 2002 года.

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