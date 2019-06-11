С 10 июня по 1 октября ОАО "Муганбанк" предлагает корпоративным клиентам зарплатные "Gold" карты.

Золотая кредитная карта Муганбанка не только является престижным аксессуаром, подтверждающим высокий статус ее держателя, но и служит ключом к широкому перечню услуг банка. Владельцы Gold карты получают удобство расчетов, интернет-сервисы, безопасность и приятные бонусы.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 9 отделений ОАО "Муганбанк" в Азербайджане оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.

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