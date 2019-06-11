Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана направило 18 предпринимателей и менеджеров в Германию для прохождения тренингов и производственной практики. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Группа предпринимателей и менеджеров, работающих в сферах туризма, транспорта, строительства, ИКТ, экономики и др., отправлена в город Гейдельберг в рамках совместной германо-азербайджанской программы по увеличению специалистов в сфере менеджмента.

С 11 июня по 6 июля в Образовательном центре "AHP- International" они будут проходить тренинги и производственную практику на немецких предприятиях, функционирующих в различных сферах.

В ходе тренингов планируется наладить деловые связи и организовать встречи с немецкими компаниями для расширения этих связей.

Напомним, что в рамках вышеназванной программы с 25 марта по 19 апреля этого года курсы по повышению специализации прошли 17 предпринимателей и менеджеров аграрной сферы. С 2009 года, как стала реализоваться программа, и по сегодняшний день практику и тренинги в Германии прошли более 400 предпринимателей и менеджеров.

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