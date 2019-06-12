Слово планшет позаимствовано из французского языка и дословно носит значение плоского куска дерева, используемого для облегчения автоматического письма. Сегодня планшет - не только девайс для просмотра документов - это также и игровая приставка, мини кинотеатр и даже переносной рабочий компьютер. Таким образом в новом планшете Galaxy Tab A10.1 (2019) инженеры Samsung совместили универсальность и функциональность с удобством и мобильностью.

Планшет оснащен ярким 10.1-дюймовым Full HD экраном, способным передавать 16 млн цветов. Теперь у вас будет возможность полностью погрузиться в просмотр любимых фильмов и сериалов, так как отличное качество изображения на Galaxy Tab A10.1 сочетается с безупречным звучанием. Технология Dolby Atmos, которой оснащён девайс, создает объемное 3D звучание, гарантируя вам совершенно новый опыт просмотра любимого контента на планшете.

Tab A10.1 (2019) выполнен в металлическом корпусе толщеной всего 7.5мм. У вас также есть возможность выбрать цвет, подходящий именно вам - золотой, серебряный или черный. Новинка выпускается с фронтальной камерой в 5 МП и основной камерой в 8 МП.

Чтобы вы могли полноценно работать или же дольше наслаждаться своим свободным временем, планшет оснащен мощной батареей емкостью 6150 мАч. Объемный аккумулятор позволит не переживать о подзарядке даже во время длительной поездки или просмотра нового сезона вашего любимого сериала.

Galaxy Tab А10.1 (2019) оснащен 2ГБ оперативной и 32ГБ встроенной памяти, которую также возможно расширить до 512ГБ с помощью microSD карты. Необходимо отметить, что в планшет встроен слот под сим-карту, таким образом выход в интернет не ограничен только подключением к сети Wi-Fi, вы всегда сможете быть на связи вне зависимости от того где вы находитесь.

Дополнительную информацию о планшетном компьютере Galaxy Tab А10.1 (2019) можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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