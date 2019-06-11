От предпринимателей из города Сумгайыт Вугара Гусейнова и Калама Гусейнова, занимающихся пчеловодством на своем приусадебном участке, в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана поступило обращение о выплате субсидий, предусмотренных на каждую пчелиную семью.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.



В рамках взаимного сотрудничества отдела "Друг МСБ" по Сумгайыту и министерства сельского хозяйства, обращение предпринимателей было рассмотрено и субсидии были выплачены.

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