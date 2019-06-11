В Азербайджане создается кооператив по выращиванию граната.

Как сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанскую ассоциацию производителей и экспортеров граната, с целью создания гранатоводческого кооператива в Гёйчайском районе Азербайджана прошла встреча между исполнительным директором ассоциации Юсифом Ахундовым, экспертами проекта "Поддержка регионального развития" Евросоюза Дарио Каккамиси и Эльчином Атабабаевым, директором Гёйчайского государственного центра аграрного развития Эльчином Исмаиловым, представителем министерства экономики Акифом Аббасовым и заместителем начальника социально-экономического отдела исполнительной власти Гёйчайского района Махиром Меликовым, передает Day.Az.

В ходе встречи были обсуждены формы сотрудничества в кооперативе, механизм его деятельности. Было решено, в первую очередь, провести просветительские работы в селе Быгыр Гёйчайского района и привлечь к проекту кооператива 20 малых фермерских хозяйств.

Основной целью кооператива является создание благоприятных условий эффективного выращивания гранатов в рыночном объеме, снижения себестоимости производства, повышения производительности и увеличения продаж.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!