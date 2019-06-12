Туркменистан и Азербайджан высоко оценивают значимость Транскаспийской части проекта Трансевразийской высокоскоростной информационной магистрали, сообщает Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Проект предусматривает укрепление устойчивого сотрудничества для установления цифрового информационного общества в регионе, а также поддерживают диверсификацию и усовершенствование телекоммуникационных транзитных путей между Европой и Азией, сказано в статье.

Ранее сообщалось, что с японской стороны выражена готовность в оказании содействия строительству подводного оптико-волоконного кабеля между Туркменистаном и Азербайджаном. Возможности совместной работы в области связи и телекоммуникаций рассматривались во время встречи туркменской делегации в Токио в 2018 году с министром внутренних дел и коммуникаций Японии Масатоши Ишида.

Напомним, что в ноябре 2010 года в Баку по итогам заседания туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству была достигнута договоренность о прокладке по дну Каспийского моря линии оптико-волоконной связи "Туркменбаши -Баку".

Проект позволит увеличить скорость интернет-потока, модернизировать оптико-магистральные направления, в том числе с европейскими и азиатскими странами. Отметим, что на территории Туркменистана состыковано пять международных магистральных оптико-волоконных линий связи. Это Ашхабад - Баджигиран (Иран), Серхетабат - Герат (Афганистан), Ымамназар - Акина (Афганистан), Туркменабат - Бухара (Узбекистан) и Гарабогаз - Фетисов (Казахстан).

В стране действуют две магистральные оптико-волоконные системы: кольцевая Ашхабад-Мары-Туркменабат-Дашогуз-Ашхабад и радиальная Гарабогаз-Туркменбаши-Ашхабад-Мары-Туркменабат-Атамырат-Ымамназар, которые состыкованы с сетью соседних государств. Проекты их сооружения реализованы на базе технологии DWDM - многоканальных оптических систем с пропускной способностью канала 100 гигабит в секунду для пропуска международных транзитных и местных потоков.

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