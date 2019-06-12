За первые пять месяцев 2019 года аэропорты Азербайджана обслужили 1,85 млн. пассажиров. Из них 1,57 млн. пришлось на столичный аэропорт - Международный аэропорт Гейдар Алиев, на 10 тыс. пассажиров больше, чем за тот же показатель прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За указанный промежуток времени базовые авиаперевозчики аэропорта Баку - AZAL и Buta Airways перевезли 649 тыс. и 177 тыс. пассажиров соответственно.

Число пассажиров на международных рейсах аэропорта Баку составило 1,36 млн., из них на долю AZAL пришлось 32,2%, Buta Airways - 13%. Доля иностранных авиакомпаний за указанный период составила 54,8%.

В частности, с 27 по 30 мая 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев суммарно обслужил около 600 рейсов. Из них 57 пришлось на чартерные рейсы, а 10 - на дополнительные регулярные рейсы таких авиакомпаний, как FlyDubai, AirArabia, SCAT, IsrAir, Jazeera и др. Пассажиропоток главной воздушной гавани Азербайджана в период проведения в Баку финала Лиги Европы, в общей сложности, составил примерно 60 тысяч человек.

В настоящее время в Международный аэропорт Гейдар Алиев совершают прямые рейсы 27 пассажирских авиакомпаний. Из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул, из Габалы - в Москву. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Лянкярана в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Три года подряд воздушная гавань столицы возглавляет список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards, а также удостоен максимальной оценки "5 Звезд". В 2019 году Международный аэропорт Гейдар Алиев назван лучшим аэропортом с пассажиропотоком до 10 миллионов по версии Sky Travel Awards.

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