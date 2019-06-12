В Азербайджане подешевел целый ряд продовольственных товаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в течение месяца снизились цены на рис, гречку, баранину, говядину и куриное мясо, колбасные изделия, йогурт, сливочное масло, бананы, алычу, клубнику, орехи, капусту, зелень, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, лук, чеснок, картофель, чай и пиво.

В целом, цены на потребительские товары и услуги в мае выросли на 0,4 процента по сравнению с апрелем. "Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия снизились на 1,1 процента, стоимость на платные услуги населению выросла на 0,1 процента, цены на непродовольственные товары не изменились", - говорится в сообщении.

В январе-мае текущего года цены на потребительские товары выросли на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на иные товары существенно не менялись.

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