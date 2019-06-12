11-го июня 2019-го года AccessBank провел бизнес-форум на темы "Налоги" и "Таможня".

Выступивший на церемонии открытия бизнес-форума председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов сказал, что интерес к мероприятию был очень большим: "Главной причиной тому являются темы, которым посвящен этот форум. Как вы знаете, наши клиенты и потенциальные партнеры - крупные налогоплательщики. К тому же, часть из них занимается операциями по экспорту и импорту. Несомненно, у них накопилось немало вопросов по данным сферам. Будучи банком со статусом "Друг предпринимателей", мы решили провести такое мероприятие и предоставить им возможность получить ответы на свои вопросы".

Далее председатель выступил с презентацией, в ходе которой отметил, что макроэкономическая стабильность, наблюдаемая в стране, является одним из важнейших факторов, позитивно влияющий на деятельность предпринимателей. По словам главы банка, придерживаясь своей миссии, AccessBank со дня учреждения оказывает поддержку развитию предпринимательства: "Доведу до вашего сведения тот факт, что до 60% кредитов, выдаваемых предпринимателям, действующим в сфере микро бизнеса, приходятся на долю AccessBank-а, чем мы очень гордимся. Мы и впредь будем сохранять доступность наших услуг клиентам посредством своей широкой филиальной сети. Кроме того, применение инновативных финансовых услуг позволит нам сохранить лидирующие позиции на рынке".

После этого форум продолжил свою работу двумя параллельными панелями. На вопросы гостей, которые посетили панель "Налогов", ответили эксперт-экономист Самир Алиев, директор департамента по поддержке бизнеса AccessBank-а Рахман Алиев, тренер Международного центра тренингов и проектов Илькин Довлатов, главный налоговый консультант KPMG Халил Ализаде.

В свою очередь, участники панели "Таможня" адрессовали свои вопросы менеджеру департамента ритейл бизнеса AccessBank-а Джамиле Тагиевой, тренерам Международного центра тренингов и проектов Фуаду Мамедову и Алиакперу Гейдарову, менеджеру по юридическим вопросам KPMG Симузар Фейзуллаевой. Сессия вопросы-ответы прошла в условиях интересной дискуссии.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!