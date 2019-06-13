Банковские вклады жителей регионов Азербайджана на конец апреля 2019 года составили 718,1 миллиона манатов, что на 16,14 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Центрального банка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на долю регионов Азербайджана на конец апреля 2019 года пришлись 8,24 процента от всех банковских вкладов по республике.

Около 80,2 процента (575,63 миллиона манатов) всех вкладов в регионах страны на отчетный период пришлись на сбережения в национальной валюте. Для сравнения: в Баку на долю манатных вкладов приходятся 38,1 процента.

На конец апреля 2019 года по Баку объем вкладов составил 7,9 миллиарда манатов, в том числе 3,05 миллиарда в национальной валюте.

Среднегодовая депозитная ставка по стране за апрель 2019 года составила 3,7 процента, в Баку - 3,5 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана (на конец апреля 2019 года):

Экономические районы Объем вкладов (тыс. манатов) Средняя процентная ставка (%) Абшеронский 209 099 6.2 Аранский 131 293 4.3 Горно-Ширванский 20 733 4.3 Гянджа-Газахский 147 775 5.6 Губа-Хачмазский 57 671 5.5 Лянкяранский 56 072 6.0 Шеки-Загатальский 43 536 4.1 Верхне-Карабахский 13 036 3.1 Кельбаджар-Лачинский 0,0 0,0 Нахчыванский 38 881 1.9

Официальный курс на шестое июня составляет 1,7 AZN/USD.

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