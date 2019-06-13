Сегодня в Баку стартовал бизнес-форум ЕС-Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend с мероприятия.

Новое соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном расширит возможности экономического сотрудничества, отметил Йоханнес Хани, комиссар ЕС р по вопросам расширения и политики добрососедства.

"Форум является очень полезной платформой для создания благоприятной бизнес-среды для сотрудничества между компаниями ЕС и Азербайджана, важно выслушать мнения всех представителей бизнеса ЕС и Азербайджана, увидеть их проблемы", - отметил он.

Германо-азербайджанская торговая палата (AHK) представит на бизнес-форуме "Отчет о деловой среде ЕС - Азербайджан 2019", что будет способствовать дисскусиям по созданию благоприятных условий для бизнеса и по конкретным отраслевым стратегиям.

Деловой форум фокусируется на наиболее актуальных вопросах, которые способствуют развитию деловых отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

На бизнес-форуме будут обсуждаться вопросы деловой и инвестиционной среды в Азербайджане и дальнейшего развития таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В рамках форума также будут проведены также двусторонние деловые встречи.

В мероприятии принимают участие представители правительства, министерств и компаний Азербайджана и Евросоюза.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!