Начались восстановительные работы на дороге республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог, построенная по нормативам 70-х годов и не соответствующая современным требованиям дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди, особо пострадала по причине возросшего объема грузоперевозок. А это плачевно сказывалось на качестве движения. После успешного выполнения инициированных главой государства программ в сфере магистральных дорог, также начались ремонтные работы и на дорогах республиканской важности.

Проект по восстановительным работам на дороге Уджар-Зардаб-Агджабеди подразумевает соединение с автомобильной дорогой R18, расположенной на юге Агджабеди, на 70 километре после въезда в город Уджар.

Сохраняя изначальное дорожное направление, ведутся работы по модернизации дороги третьей категории до уровня трассы второго уровня. С этой целью проводится замена старых труб на новые, расширяются и обновляются аварийные участки дороги.

В рамках проекта ожидается также восстановление семи автомобильных мостов, длиной от 20 до 175 метров.

Автомобильная дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди способствует уменьшению расходов на грузоперевозки и расширению экономических связей между Уджаром, Зардабом и Агджабеди. Эта дорога также обеспечит большую эффективность за счет соединения транзитных коридоров, пролегающих по территории нашей страны.

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