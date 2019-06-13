В Баку состоялось открытие третьего по счету магазина мебельной компании ARAN INTERIOR под названием DEMO Home.

Трехэтажный мебельный салон DEMO Home расположен в Низаминском районе Баку по адресу проспект Бабека 2222, 31D.

На цокольном этаже мебельного салона площадью 3 тысячи квадратных метров, осуществляется продажа офисной мебели, на первом и втором этажах - домашней мебели и аксессуаров.

В мебельном салоне DEMO Home, привлекающем внимание своей современной осветительной системой и просторностью, покупателям предлагают самые последние образцы как классической, так и модерновой мебели.

Каждая мебель оформлена как интерьер отдельной комнаты, что позволяет покупателям чувствовать себя как дома. Этот мебельный магазин, где гармонично сочетаются классика и современность, претендует на завоевание сердец любителей красивого интерьера.

Выставленная в DEMO Home мебель является продукцией самых популярных мировых брендов. DEMO Home является партнером таких известных компаний мебельной промышленности, как Lutra, Ersa, Sit Dizayn, RYO Home, Fink Living, Danca, Uttermost и др.

Отметим, что интерьеры ряда популярных пространств в Азербайджане оформлены мебелью и аксессуарами от компании ARAN INTERIOR. Среди них можно назвать головной офис Əmrahbank, сеть ресторанов Cafe City, ресторан Nakhish, ювелирный магазин Karloff, головной офис компании Technol, гостиница Ramada, общежитие университета ADA. В настоящее время компания занимается оформлением интерьеров офисов Международного банка Азербайджана в городе Баку и новопостроенной гостиницы Lankaran Springs в городе Лянкяран.

Коллектив ARAN INTERIOR, состоящий из профессиональных архитекторов, оказывает такие услуги, как мебелирование и декорация домов, вилл, офисов, ресторанов и гостиниц, а также услуги под ключ. Компания также оказывает услуги по разработке проектов технических инфраструктур, детальных решений, выбора материалов, трехмерные визуальные презентации, обзор, открытие и применение.

Напомним, что в Баку уже функционируют два мебельных магазина компании ARAN INTERIOR. Это расположенная по адресу улица Ахмеда Раджабли, 205 мебельный магазин Lutra и находящийся на проспекте Гусейна Джавида, 5 мебельный магазин Lusso Vita.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (+994) 12 515 4545 и (+994) 050 299 4545, а также посредством электронного адреса info@demohome.az.

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