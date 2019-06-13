В последние годы туризм в Азербайджане быстро развивается, как в Баку, так и в регионах.

Лянкяран расположен в юго-восточной части Азербайджана на побережье Каспийского моря. Это один из самых интересных городов страны с его изысканной архитектурой, прекрасным климатом и изумительными природными ландшафтами.

Субтропический климат Лянкяранского региона идеально подходит для выращивания цитрусовых, риса, винограда, табака и лянкяранского чая, который известен во всех уголках страны. Гирканский национальный парк (родина Кавказского леопарда) и Гызылагаджский заповедник частично расположены в Лянкяране и чрезвычайно интересны для любителей туризма.

Очень скоро открывается новый курорт "Lankaran Springs Wellness Resort", который будет обслуживать как наших граждан, так и иностранных туристов. Этот курорт расположен в деревне Хафтони, города Лянкяран и отвечает самым высоким международным стандартам.

Объект имеет 182 номера на территории в 11 гектаров для отдыха и оздоровительных процедур в легендарных горячих источниках "Истису". Санаторий под названием "Истису" действовал с 1958 года. На этом курорте находится медицинский центр, оснащенный новейшей техникой высшего класса, готовой к эксплуатации высококвалифицированным медицинским персоналом. Сертифицированная международными организациями и хорошо известная как эффективное средство против многих болезней, вода "Истису" поступает из разных источников и прекрасно подходит как для принятия ванн, так и для питья.

Отель находится всего в 10 минутах езды от Международного аэропорта Лянкярана и окружен прекрасными лесами и холмами. Недавно построенное шоссе делает поездку из Баку в Лянкяран максимально удобной, и занимает всего 2,5 часа в пути.

"Lankaran Springs Wellness Resort" хорошо спроектирован не только для приема гостей, обращающихся за медицинской помощью, но также для проведения различного рода мероприятий и отдыха. Детский развлекательный центр готов обслуживать семьи с детьми. Конференц-залы готовы к проведению деловых встреч. Курорт хорошо подходит для проведения банкетов под открытым небом. Тот, кто хочет качественного отдыха по достоинству оценит спа и фитнес-центр с крытым и открытым бассейнами.

Наша профессиональная и гостеприимная команда сделает ваше пребывание незабываемым. Для бронирования и получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (012) 585-59-59, (051) 235-96-00 или по электронной почте info@lankaransprings.az

Website: www.lankaransprings.az

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