Транспортный проект "Север-Юг" представляет значимость с точки зрения геополитики, а также нацелен на реальный сектор экономики, заявил российский эксперт Станислав Притчин на площадке АМИ Trend во время видео-моста "Москва-Баку" на тему "Транспортный коридор Север-Юг: перспективы региональной интеграции", передает Day.Az.

Эксперт отметил, что в мире одним из главных трендов является регионализация.

"Стороны-участники проекта стараются переходить на глобальный уровень взаимодействия. Если сравнивать МТК "Север-Юг" с китайской инициативой " Один пояс и один путь", то Китай до объявления глобальной инициативы построил сеть трубопроводов. Но в нашем случае [МТК "Север-Юг" - прим. редакции] видим другую картину. С момента инициирования проекта по сей день все еще нет стержневых путей из Персидского залива, соединяющихся с российской инфраструктурой. Поэтому здесь есть над чем работать. К примеру, в политической плоскости есть конструктивизм на фоне того, что пятисторонний формат был достаточно успешным и позволил подписать Конвенцию о статусе Каспия. Но параллельно мы видим, что идет узкое группирование стран с целью интенсификации экономического сотрудничества. Это сотрудничество, несмотря на определенные вызовы, санкции, необходимо выстраивать. Я считаю, что стратегически, политически и с точки зрения экономической целесообразности необходимо достроить этот транспортный коридор, что важно для всех стран-участников в плане бизнеса, в том числе, и для выхода на индийский рынок.

"Азербайджан для экспорта своей продукции и налаживания транзита через свою территорию проводит достаточно обширную политику, причем весьма успешно", - сказал Притчин.

МТК "Север-Юг" завязан на территории стран ЕАЭС, однако Азербайджан, в рамках возможностей зон свободной торговли СНГ может придать этому проекту возможности выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа.

Иранское направление проекта также будет реализовано через возможности Азербайджана по линии железной дороги Решт-Астара-Казвин. Таким образом, Азербайджан становится ключевым узлом МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны.

Отметим, что МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

Организаторы видеомоста: представительство политологического центра "Север-Юг" в г. Баку; информационное агентство Trend, "Каспийский экспертный клуб".

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