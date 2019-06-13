В Азербайджане в настоящее время действует 21 лаборатория для проведения анализов в сфере пищевой безопасности.



Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

По словам Тахмазли, шесть из этих лабораторий созданы на Абшероне, а 15 - в регионах страны.

Председатель далее сказал, что агентство подписало соглашение о сотрудничестве с двумя странами, а с 11 странами ведутся переговоры по этому поводу.

Он отметил, что система пищевой безопасности в Азербайджане соответствует международным стандартам.

Тахмазли также отметил важность государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы.

Он отметил, что ее реализация позволит обеспечить население здоровыми и безопасными пищевыми продуктами и значительно сократить количество заболеваний пищевого происхождения.

Напомним, что 29 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы".

Согласно распоряжению, Госпрограмма утверждается с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями.

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