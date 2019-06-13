Готовность региональных партнеров - России, Ирана и Азербайджана на протяжении долгих лет поддерживать реализацию проекта Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", подтверждает его экономическую целесообразность и геополитическую значимость. Об этом сказал директор Русской экономической школы, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов на площадке АМИ Trend во время видео-моста "Москва-Баку" на тему "Транспортный коридор Север-Юг: перспективы региональной интеграции", передает Day.Az.

По мнению эксперта, усиление регионального партнерства между тремя государствами является свидетельством растущего интереса стран участников к МТК "Север-Юг".

"На сегодняшний день мировая экономика переходит на этап формирования нового, уже шестого по счету технологического уклада. Мы наблюдаем, то, как меняется география центров активности, а также структурная составляющая экономического развития. Это ставит новые задачи перед национальными экономиками Азербайджана и России, у которых имеется много сходства. В определенной степени это связано со сходством ключевых направлений экономики наших стран, сформированных в советский период, в том числе, в энергетической и нефтегазовой сферах", - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что на протяжении последнего десятилетия страны участники проекта опирались на достаточно серьезную сырьевую базу, обеспечивающую стабильное поступление валюты, что позволяло нивелировать все внешние шоки, возникающие в условиях турбулентной мировой экономики.

"Вопросы диверсификации и развития наших экономик, в том числе ненефтяного и высокотехнологичного сектора, являются приоритетами государственной политики России и Азербайджана. Эти нюансы указывают на то, что актуальность данного проекта увеличивается. На мой взгляд, факторами, препятствующими реализации масштабных проектов, являются внешние риски, торговые войны, которые могут повлечь за собой катастрофические последствия для мировой экономики. Стоит учитывать, что рецессии в региональном и мировом масштабе могут привести к резкому спаду развивающихся экономик и увеличить угрозы для реализации такого рода масштабных проектов, а также ослабить эффективность логистических и транспортных коридоров",- сказал Мамедов.

По мнению эксперта, международный транспортный коридор "Север-Юг" имеет реальные перспективы для реализации в среднесрочной перспективе.

Отметим, что МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

Организаторы видеомоста: представительство политологического центра "Север-Юг" в г. Баку; информационное агентство Trend, "Каспийский экспертный клуб".

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