В этом году компания Samsung Electronics празднует свое 50-летие.

За этот период технологический гигант прошел путь от мало известного производителя техники в начале 1990-х до корпорации топ-уровня во втором десятилетии XXI века. Если обратиться к книге "Путь Samsung. Стратегии управления изменениями от мирового лидера в области инноваций и дизайна" авторов Сонг Джеён, Ли Кёнмук, то данный феномен объясняется успехом собственного стиля парадоксального менеджмента. В те времена председатель совета директоров Samsung Ли Гонхи был серьезно обеспокоен низкой конкурентоспособностью Samsung на мировом рынке и в 1993 году он предложил провести кардинальные изменения внедрением программы "Новая управленческая инициатива" и охарактеризовал ситуацию так: "Если сейчас, когда изменяется вся конкурентная среда, мы не сумеем быстро подняться на уровень первоклассной компании, то навсегда останемся предприятием второго или третьего эшелона". Кардинальные изменения и правильные решения на уровне менеджмента, вот, что превратило Samsung в мировой бренд.

Компания Samsung начала свою деятельность на рынке с дисплеев и первым представленным продуктом стал именно телевизор. Сегодня кампания производит умные телевизоры нового поколения, например - QLED TV. Главное особенностью телевизора является способность не только передавать изображение в наивысочайшем качестве, но также "улучшать" качество любого сигнала.

Samsung QLED TV - это не только идеальное изображение вне зависимости от угла обзора и изысканный дизайн, но также и безграничные возможности смарт телевизора.

Таким образом телевизор поддерживает Smart Hub. Это специальная платформа от Samsung, которая объединяет встроенные приложения для Smart TV и поддерживает установку дополнительных программ. Говоря простым языком, Smart Hub представляет собой меню с различными иконками приложений, доступом к общим настройкам телевизора, проигрывателям, кабельным или спутниковым службам и веб-браузерам. Основным преимуществом Smart TV является возможность просмотра большого количества контента в сети.

Главной новой фишкой QLED-моделей 2019 года стала поддержка библиотеки iTunes, Samsung единственная заключила такое партнерство с Apple. Также в QLED TV теперь появилась технология AirPlay 2 - с помощью айфонов и других устройств компании можно отправлять видео на телевизор без дополнительных приспособлений и приложений. Владельцы умных телевизоров также смогут смотреть каналы Apple TV. Достаточно выбрать иконку приложения Apple TV, интегрированного в платформу Smart TV, чтобы получить доступ к подборке медиафайлов в iTunes, а также к онлайн-библиотеке из более чем 100 тыс. фильмов.

Управление всеми системами, подключениями и приложениями на новых Qled TV осуществляется с единого пульта управления - One Remote Control. Таким образом, с одного пульта вы сможете управлять любым устройством, подключенным к ТВ.

Телевизор также поддерживает специальный режим "Ambient Mode". Это домашний хамелеон, превращающий вашу гостиную в музейный зал или галерею. Помимо часов и семейных фотографий на экран телевизора теперь можно выводить и произведения искусства и создавать собственные изображения с подстройкой под цвета интерьера или других элементов. Таким образом, телевизор больше не будет темным пятном на стене или посредине комнаты, а будет гармонично вписываться в общий интерьер вашего дома.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED TV можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Irshad Electronics, Maxi.az, Soliton и Optimal.

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