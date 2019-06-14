Британская школа в Баку предлагает уникальную возможность для учеников, переходящих в последний класс. Процесс поступления в университеты Великобритании, Европы и Америки стал более доступным и упрощенным. Как вы знаете, для поступления во многие передовые университеты, помимо окончания средней школы, необходимо получить образование в годовой программе Foundation или в двухлетней программе A-level, а также наличие сертификата IELTS.

На основе подписанного соглашения между Британской школой и известной британской организацией NCUK, проблемы были решены, а ученикам предоставлены уникальные возможности.

Таким образом, реализация программы Foundation по совместному контракту c организацией NCUK будет стартовать в Британской школе города Баку с 2019 по 2020 года. Продолжительность программы составляет 1 (один) год. Программа будет охватывать бизнес и специальности инженерного профиля.

Хотим отметить, что в консорциум NCUK входят университеты групп Rassel и Milenium.

Каждый ученик 11-ого класса с сертификатом IELTS от 5,5 может участвовать в программе Foundation. После окончания 11-го класса, выпускник Foundation с минимальными показателями (каждые 3 предмета "С") будет иметь возможность быть непосредственно принятым в университеты, которые входят в консорциум NCUK, без необходимости получения сертификата IELTS и без потери года.

Мы предоставляем вам эту возможность, позволяющую вашим детям сэкономить расходы на образование и проживание в течение года за рубежом!

Более подробную информацию о программе "Foundation" вы сможете получить в школах.

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