Планируется увеличение уставного капитала компании "Gilan" и ряда других компаний, входящих в холдинг, который успешно функционирует в различных отраслях экономики и входит в число крупнейших групп компаний Азербайджана.

В соответствии с общей стратегией развития, определенной в начале 2019 года, будет осуществляться увеличение уставного капитала, что связано с обеспечением финансовой устойчивости и усилением рыночных позиций холдинга.

Напомним, что "Gilan Holding", действующий с 1987 года, является одной из ведущих групп компаний, осуществляющей инвестиции и крупномасштабные проекты в ненефтяном секторе для развития экономики Азербайджана, а также осуществляющую продажи и узнаваемость местной продукции на внутренних и внешних рынках.

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