https://news.day.az/economy/1128954.html Центробанк Азербайджана привлечет у банков десятки миллионов
Центробанк Азербайджана привлечет у банков десятки миллионов
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 июня проведет очередной депозитный аукцион, на котором планируется привлечь 100 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.
Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,51% - 8,49%. Срок размещения средств - 13 дней.
На предыдущем аукционе - 10 июня - ЦБА привлек 150 млн манатов.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.
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