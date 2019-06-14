Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 июня проведет очередной депозитный аукцион, на котором планируется привлечь 100 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,51% - 8,49%. Срок размещения средств - 13 дней.

На предыдущем аукционе - 10 июня - ЦБА привлек 150 млн манатов.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

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