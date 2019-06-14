https://news.day.az/economy/1128990.html Азербайджан исполнил бюджет с профицитом
Азербайджан исполнил бюджет с профицитом
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во втором чтении был принят законопроект об исполнении госбюджета на 2018 год, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В прошлом году доходы госбюджета были утверждены в размере 22 508 869,7 тысячи манатов, расходы - 22 731 644,5 тысячи манатов.
На 1 января 2019 года свободный остаток на едином казначейском счету составил 872 350 399 манатов.
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