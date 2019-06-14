Генеральный директор магистрального интернет-провайдера, связывающего Азербайджан с международной интернет-сетью, компании "AzerTelecom" Фуад Аллахвердиев на прошедшем в Баку бизнес-форуме ЕС-Азербайджан рассказал о программе "Azerbaijan Digital HUB", реализуемой компанией "AzerTelecom", о возможностях, создаваемых данной программой для устойчивого развития ИКТ-сектора страны, а также о процессах цифровой трансформации в современных условиях.

Выступая в качестве докладчика на панели "Связь" (Connectivity), организованной в рамках форума, посвященной темам ИКТ, транспорта и логистики, Фуад Аллахвердиев отметил, что компания "AzerTelecom" уже более 10 лет функционирует в секторе ИКТ и в настоящее время реализовывает программу "Digital HUB" для превращения Азербайджана в Цифровой Центр. Он отметил, что реализация программы "Digital HUB" направлена на строительство устойчивой инфраструктуры в сфере ИКТ, развитие телекоммуникационного сектора в стране, создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией, который пройдет через Азербайджан, реализацию проектов в области ИКТ и, как следствие, превращение нашей страны в Региональный Цифровой Центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.

Фуад Аллахвердиев отметил, что в рамках программы реализовывается проект Транскаспийская магистраль по прокладке фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном, для чего подписано и утверждено соответствующее межгосударственное соглашение между двумя странами. Он отметил, что программа "Digital HUB" внесет важный вклад в развитие как сектора ИКТ, так и других сфер ненефтяного сектора страны, создаст условия для привлечения европейского и американского контента в страну и его транспортировки в Азию, создаст новые рабочие места, привлечет глобальные ИКТ-компании в Азербайджан, станет важной основой для внедрения инноваций.

Отметим, что состоявшийся 13 июня бизнес-Форум ЕС-Азербайджан был организован в рамках сотрудничества Представительства Евросоюза в Азербайджане с Германо-Азербайджанской Торговой Палатой и Фондом Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).

"AzerTelecom" - один из самых крупных телекоммуникационных операторов Азербайджана и Южно-Кавказского региона в целом и является дочерней компанией "Bakcell" - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. "AzerTelecom" была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу "Azerbaijan Digital HUB" для превращения Азербайджана в Цифровой Центр Региона наряду с тем, что страна является Энергетическим и Транспортным центром региона. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

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