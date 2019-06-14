Перспективы создания новых региональных транспортных коридоров и подключения партнеров из стран Южного Кавказа к интеграционным проектам с участием России обсудили российские и азербайджанские эксперты в ходе видеомоста Москва - Баку на тему: "Транспортный коридор "Север-Юг": перспективы региональной интеграции". Интерактивный диалог, организованный Политологическим центром "Север - Юг", состоялся на площадках МИА "Россия сегодня" и информационного агентства Trend, передает Day.Az.

Повестку дискуссии определили базовые тезисы аналитического доклада "Транспортный коридор "Север-Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции".

Его автор - российский экономист Александр КАРАВАЕВ - обосновывая актуальность темы, акцентировал внимание коллег на потенциальных "бонусах" от участия в создании международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" государств-партнеров. В частности, по его мнению, Азербайджан и Россия получают, таким образом, уникальные возможности для объединения потенциалов в формировании новых точек роста в сфере цифровизации, внедрения новой энергетической стратегии, трансформации рынков труда, поскольку МТК "Север-Юг" - макроэкономический узел, завязанный на множество сопряженных систем: электроэнергетику, связь, туризм.

- Ключевым звеном МТК является территория стран ЕАЭС, однако Азербайджан в рамках возможностей ЗСТ СНГ придаст дополнительное измерение коридору "Север-Юг" с проекцией выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа. Иранское направление проекта также будет реализовано через возможности Азербайджана по линии железной дороги Решт-Астара-Казвин. Таким образом, Азербайджан становится ключевым узлом Каспийской арки МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности, - считает эксперт.

В целом, представляя авторский аналитический продукт, А.Караваев отметил, что перед ним стояла задача последовательно описать характеристики самого маршрута и каспийский промышленный потенциал вдоль коридора от России до Индии, через Азербайджан, Иран, с участием Казахстана и Узбекистана, а также актуализировать интересы стран Персидского залива. Доклад содержит анализ причин, системно затормаживающих проект, рекомендации и возможные решения, как на макро-, так и на микроуровне, содействующие его реализации.

Первой попыткой системного подхода к осмыслению потенциала МТК "Север-Юг" назвал труд коллеги научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Стас ПРИТЧИН.

- Для меня стало понятно, что проект МТК "Север-Юг" - не просто геополитический проект, как это часто отмечается в официальной риторике, но, прежде всего, это проект, имеющий под собой очень мощную "прагматическую" базу, нацеленность на реальный сектор экономики. Доклад помог выявить сильные и слабые стороны проекта, - констатировал С.Притчин.

По его словам, проект МТК "Север-Юг" органично вписывается в общемировой тренд регионализации, однако его отличительной особенностью является "выход за формат постсоветского пространства", что обуславливает ряд сложностей, но также открывает массу возможностей для государств региона. Залогом успешного воплощения этих возможностей является конструктивный диалог не только в формате "каспийской пятерки", но также в более узких форматах.

- Азербайджан, Иран и Россия, несмотря на успешный диалог в рамках "каспийской пятерки", параллельно развивают взаимодействие с целью интенсификации трехстороннего экономического сотрудничества. Это важно в условиях санкционного давления со стороны внешних игроков, - убежден эксперт.

По мнению замдиректора Русской экономической школы, профессора Азербайджанского экономического университета Эльшада МАМЕДОВА, ценность представленного исследования состоит в том, что оно формирует научно-теоретическую базу тех действий, которые будут предприниматься уполномоченными ведомствами и органами власти для практической реализации проекта. Отметив его экономическую приоритетность для государств региона, эксперт подробно остановился на угрозах и вызовах, связанных с инициативой создания МТК "Север-Юг". Среди них - вызовы глобального характера, как, например, торговые войны, способные негативно повлиять на эффективность транспортно-логистических операций, а также локальные проблемы - межгосударственные конфликты, несовершенство систем макроэкономического управления, денежно-кредитной политики и другие.

Тем не менее, считает Э.Мамедов, и риторика, и реальные шаги по налаживанию партнерства Азербайджана с Российской Федерацией позволяют с надеждой говорить о том, что уже в среднесрочной перспективе вызовы и угрозы, связанные с реализацией проекта МТК "Север-Юг", будут нивелированы эффективностью транспортно-логистических операций.

В продолжение темы российский эксперт в области логистики и транспорта, автор статей на портале logirus.ru Аркадий ИВАНОВ конкретизировал на примерах из собственной практики "локальные" аспекты организации транспортно-логистических операций, обусловленные особенностями национального менеджмента в некоторых странах региона.

- В практической плоскости вопросы развития транспортного коридора зачастую упираются в банальные вещи. В Иране, например, нет ни одной крупной организации, которая отвечала бы по договору за формирование длительных ставок грузоперевозок. Все автоперевозчики дают ставку максимум на неделю. Но о каких договорах на год можно говорить в таких условиях? Все "коридоры" всегда начинаются с конкретных вещей: кто-то переместил товар и удовлетворил потребности продавца и покупателя. Их, как правило, интересует два момента в процессе: время доставки и стоимость. Поэтому в переговорах с участниками проекта вопрос тарифов принципиальный, - считает А.Иванов.

Главный редактор информационного портала "Day.Аz", экономист Эмин АЛИЕВ актуализировал аспект "сегментарного" использования потенциала МТК "Север-Юг", сравнив проект с веткой метрополитена, по которой не все пассажиры ездят от конечной до конечной станции.

- Более узкие форматы взаимодействия дадут проекту необходимое наполнение и оживление. У Азербайджана есть позитивный опыт выстраивания отдельных форматов сотрудничества с Грузией, Турцией, с некоторыми регионами России, в первую очередь с южными регионами и республиками Северного Кавказа. Подобные акценты нужно расширять, и чем быстрее будут складываться маленькие кусочки большого пазла, тем быстрее оживится МТК, тем быстрее будут складываться необходимые для его нормального функционирования институты, в том числе и тарифные, - резюмировал Э.Алиев.

По мнению президента исследовательского центра UNEC Фархада АМИРБЕКОВА, источником наполнения МТК "Север-Юг" не должен быть исключительно транзит. Необходимо развивать производство собственных товаров, стимулировать спрос на них.

- Мы более не можем игнорировать очевидную необходимость реиндустриализации, императив промышленной революции, о чем, кстати, много говорят на Западе. Но Запад реиндустриализируется на новой технологической базе, в связи с чем возникает риск снижения спроса на перевозки товаров на большие расстояния. Это нужно учитывать и создавать собственные ниши производства товаров и каналы обмена ими, - считает эксперт.

Директор Центра "Каспий-Евразия" Ксения ТЮРЕНКОВА подчеркнула важность аналитического исследования А.Караваева для бизнес-сообществ. По ее мнению, в докладе четко прописаны выгоды и плюсы проекта международного транспортного коридора, в том числе для регионального бизнеса.

- У нас в Астраханской области есть предприниматели, которые очень хотят выйти на иранский рынок, но не знают, как. У нас есть предприниматели, которые хотят более активно сотрудничать с азербайджанскими партнерами, но и у них есть серьезные проблемы. В этом смысле доклад объясняет многие "гешефты" не только предпринимателям, но и органам власти, как на местном, так и на федеральном уровне, - констатировала К.Тюренкова.

Охарактеризовав современный промышленный потенциал Астраханской области, эксперт отметила, что в контексте развития МТК "Север-Юг" действующая в регионе особая экономическая зона "Лотос" может стать одним из ключевых не только транспортно-логистических, но и производственных узлов.

Резюмируя дискуссию, А. Караваев констатировал: потенциальные характеристики международного транспортного коридора "Север-Юг" дают участникам проекта возможность усилить свои позиции и создают предпосылки формирования новых геоэкономических связей в Евразии. При этом для полномасштабного запуска проекта необходима институционально-договорная база (в рамках одного или нескольких сопряженных интеграционных проектов, к примеру: ЕАЭС, ШОС, участники из группы АСЕАН), а также общественно-политические условия для реализации эффективного сотрудничества.

С полной версией аналитического доклада "Транспортный коридор "Север-Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции" можно ознакомиться на сайте Политологического центра "Север - Юг" (http://pcsu.ru).

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