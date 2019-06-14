https://news.day.az/economy/1129094.html В Азербайджане утвердили полномочия коммерческих судов
В Азербайджане утвердили полномочия коммерческих судов
Утверждены полномочия вновь созданных коммерческих судов.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте об изменениях в законе "О судах и судьях", который обсуждался на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, коммерческиие суды получают полномочия по набору сотрудников, организации рабочего процесса и управления аппаратом суда, по сбору статистики, приему и рассмотрению предложений, пожеланий и жалоб.
Согласно другому изменению, коммерческие суды будут состоять из председателей и судей.
Законопроект был принят в результате голосования.
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