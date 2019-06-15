На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 3 июня 1,7 10 июня 1,7 4 июня 1,7 11 июня 1,7 5 июня - 12 июня 1,7 6 июня - 13 июня 1,7 7 июня 1,7 14 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0059 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,922 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 3 июня 1,9001 10 июня 1,9223 4 июня 1,9120 11 июня 1,9239 5 июня - 12 июня 1,9268 6 июня - 13 июня 1,9206 7 июня 1,9155 14 июня 1,9164 Средний курс за неделю 1,9092 Средний курс за неделю 1,922

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0263 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 3 июня 0,0259 10 июня 0,0262 4 июня 0,0260 11 июня 0,0263 5 июня - 12 июня 0,0263 6 июня - 13 июня 0,0262 7 июня 0,0262 14 июня 0,0263 Средний курс за неделю 0,0260 Средний курс за неделю 0,0263

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0014 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2915 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 3 июня 0,2903 10 июня 0,2906 4 июня 0,2915 11 июня 0,2936 5 июня - 12 июня 0,2929 6 июня - 13 июня 0,2911 7 июня 0,2929 14 июня 0,2892 Средний курс за неделю 0,2915 Средний курс за неделю 0,2915

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