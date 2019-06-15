Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
3 июня
|
1,7
|
10 июня
|
1,7
|
4 июня
|
1,7
|
11 июня
|
1,7
|
5 июня
|
-
|
12 июня
|
1,7
|
6 июня
|
-
|
13 июня
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
14 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0059 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,922 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
3 июня
|
1,9001
|
10 июня
|
1,9223
|
4 июня
|
1,9120
|
11 июня
|
1,9239
|
5 июня
|
-
|
12 июня
|
1,9268
|
6 июня
|
-
|
13 июня
|
1,9206
|
7 июня
|
1,9155
|
14 июня
|
1,9164
|
Средний курс за неделю
|
1,9092
|
Средний курс за неделю
|
1,922
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0263 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
3 июня
|
0,0259
|
10 июня
|
0,0262
|
4 июня
|
0,0260
|
11 июня
|
0,0263
|
5 июня
|
-
|
12 июня
|
0,0263
|
6 июня
|
-
|
13 июня
|
0,0262
|
7 июня
|
0,0262
|
14 июня
|
0,0263
|
Средний курс за неделю
|
0,0260
|
Средний курс за неделю
|
0,0263
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0014 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2915 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
3 июня
|
0,2903
|
10 июня
|
0,2906
|
4 июня
|
0,2915
|
11 июня
|
0,2936
|
5 июня
|
-
|
12 июня
|
0,2929
|
6 июня
|
-
|
13 июня
|
0,2911
|
7 июня
|
0,2929
|
14 июня
|
0,2892
|
Средний курс за неделю
|
0,2915
|
Средний курс за неделю
|
0,2915
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