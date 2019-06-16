Встреча представителей государств - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вероятнее всего, состоится в начале июля. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил в воскресенье министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на полях встречи министров энергетики и экологии G20, которая проходит в Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о предстоящей встрече ОПЕК, аль-Фалех сообщил, что она "скорее всего пройдет в первую неделю июля" в Вене. Саудовский министр высказал надежду, что на этой встрече "страны смогут достичь консенсуса по продлению соглашения о сокращении добычи нефти".

Ранее аль-Фалех заявлял, что ОПЕК близка к заключению подобного соглашения, хотя, как заверял саудовский министр, еще были необходимы и переговоры со странами, не входящими в этот нефтяной картель, но принимающими участие в соглашении.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие, но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

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