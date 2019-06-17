В рейтинг самых популярных у россиян летних авиамаршрутов попал Баку

Столица Азербайджана занимает пятую строчку, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса проанализировали купленные авиабилеты на период с 1 июня по 30 сентября 2019 года и узнали, где путешественники проведут отпуска. Полученные сведения эксперты сравнили с данными за лето прошлого года.

Большую часть списка занимают южные курортные города. В десятку самых популярных направлений попали также рейсы из Москвы в Минеральные Воды, Геленджик, Хабаровск, Батуми, Бургас, Ташкент, Бишкек, Барселона.

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