https://news.day.az/economy/1129546.html Баку вошел в ТОП-10 городов, посещаемых летом россиянами
Баку вошел в ТОП-10 городов, посещаемых летом россиянами
В рейтинг самых популярных у россиян летних авиамаршрутов попал Баку
Столица Азербайджана занимает пятую строчку, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса проанализировали купленные авиабилеты на период с 1 июня по 30 сентября 2019 года и узнали, где путешественники проведут отпуска. Полученные сведения эксперты сравнили с данными за лето прошлого года.
Большую часть списка занимают южные курортные города. В десятку самых популярных направлений попали также рейсы из Москвы в Минеральные Воды, Геленджик, Хабаровск, Батуми, Бургас, Ташкент, Бишкек, Барселона.
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