Интерконнектор Болгария-Сербия, посредством которого Сербия сможет получать азербайджанский газ, должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.

Это подтвердили министры энергетики Болгарии и Сербии - Теменужка Петкова и Александр Антич, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики Болгарии, передает Day.Az.

Стороны отметили, что строительство недостающей инфраструктуры является ключевым условием обеспечения энергетической безопасности и конкуренции в сфере поставок газа для региона Юго-Восточной Европы.

Петкова проинформировала своего сербского коллегу о развитии проекта Интерконнектор Греция-Болгария (IGB).

Цель состоит в том, чтобы ввести IGB в эксплуатацию в 2020 году, чтобы обеспечить контрактную поставку одного миллиарда кубометров газа в год в рамках второй фазы разработки азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" в Болгарию, говорится в сообщении министерства.

Отметим, что интерконнектор Болгария - Сербия впервые свяжет газовые системы Болгарии и Сербии.

Данный интерконнектор позволит ежегодно транспортировать от одного до 1,8 миллиарда кубометров природного газа из Болгарии в Сербию и 0,15 миллиарда кубометров из Сербии в Болгарию.

Новый газопровод обеспечит новый маршрут поставок из Болгарии не только в Сербию, но и в другие части региона Юго-Восточной Европы. Это позволит получить доступ к сжиженному природному газу из Греции, азербайджанскому газу из "Южного газового коридора", а также газ из черноморского региона и обеспечит улучшенную интеграцию этих источников во внутренний энергетический рынок ЕС.

Напомним, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

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