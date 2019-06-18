Говорят, что деньги притягивают деньги. Но с AccessBank деньги приносят не только деньги, но и Volkswagen Polo.

Клиенты, вложившие с 18-го июня в AccessBank депозиты в размере как минимум 5000 манатов, получат право участвовать в лотерее. Главным призом лотереи, которая продлится до 31-го августа, является автомобиль Volkswagen Polo.

Кроме того, 9 участников лотереи станут обладателями платежных карт MasterCard Black Edition с балансом 500 манатов.

Доверьте свои деньги AccessBank, чтобы они принесли вам дополнительные деньги! Вдобавок, станьте одним из десяти счастливчиков!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.

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