На 110-ой сессии исполнительного совета Всемирной туристской организации (ВТООН) в Баку участвовали делегаты из 40 стран мира.

Об этом сообщил генеральный секретарь ВТООН Зураб Пололикашвили, в ходе пресс-конференции по итогам проведенной в Баку 16-18 июня сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Генсек рассказал, что посоветовал участникам мероприятия остаться в Азербайджане и познакомиться с ее культурой, вкусить азербайджанские блюда: "Азербайджан, как экспортер нефти, использовал этот потенциал для превращения страны в туристическое пространство. Азербайджан готов проводить еще больше международных мероприятий".

Пололикашвили отметил, что к мероприятию в Баку присоединилась большая делегация из США.

"23 года назад США покинули Всемирную туристскую организацию, а делегация объявила, что они вернутся. Мы очень нуждаемся в поддержке США", - сказал он.

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