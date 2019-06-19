За первые пять месяцев 2019 года стоимость реализованной продукции в сети розничной торговли выросла на 2,8 процента, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и достигла 14,3 миллиарда манатов.

На долю продуктов питания, напитков и табачных изделий приходится 7,2 миллиарда манатов товарооборота, а 7,1 миллиарда манатов - на непродовольственные товары. По соотношению к тому же периоду прошлого года, рост стоимости реализованных товаров составил соответственно 2,4 и 3,1 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За отчетный период товарный рынок характеризуется нижеследующими показателями:

Наименование товарных групп Прибыль от реализации, в миллионах манатов По отношению к январю-маю 2018 года, в процентах Розничный товарооборот 14 328,4 102,8 в том числе: продукты питания 6 475,2 102,5 напитки и табачные изделия 712,5 101,0 текстильные изделия, одежда и обувь 2 585,4 103,2 электрические товары и мебель 874,4 102,8 компьютеры, телекоммуникационные оборудования и товары для печати 102,6 104,0 фармацевтические и лекарственные товары 183,7 104,7 автомобильное топливо 813,9 101,9 другие непродовольственные продукты 2 580,7 103,3

За отчетный период: 45,2 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 5,0 процента - напитки и табачные изделия; 18,0 процентов - текстильные изделия, одежду и обувь: 6,1 процента - электрические товары и мебель; 5,7 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,7 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 18 процентов на другие непродовольственные товары.

За первые пять месяцев 2019 года 20,5 процентов продуктов потребления были реализованы в торговых предприятиях; 48,4 процента частными предпринимателями; а 31,1 процента на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 27,5 процента, а частных предпринимателей на 0,1 процента. На рынках и ярмарках показатель понизился на 5,4 процента.

За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 290,1 манатов, что на 10,4 манатов выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания около 145,5 манатов, а на непродовольственные товары 144,6 манатов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!