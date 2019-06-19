На что граждане Азербайджана тратят больше всего денег? - СТАТИСТИКА
За первые пять месяцев 2019 года стоимость реализованной продукции в сети розничной торговли выросла на 2,8 процента, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и достигла 14,3 миллиарда манатов.
На долю продуктов питания, напитков и табачных изделий приходится 7,2 миллиарда манатов товарооборота, а 7,1 миллиарда манатов - на непродовольственные товары. По соотношению к тому же периоду прошлого года, рост стоимости реализованных товаров составил соответственно 2,4 и 3,1 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
За отчетный период товарный рынок характеризуется нижеследующими показателями:
|
Наименование товарных групп
|
Прибыль от реализации, в миллионах манатов
|
По отношению к январю-маю 2018 года, в процентах
|
Розничный товарооборот
|
14 328,4
|
102,8
|
в том числе:
|
продукты питания
|
6 475,2
|
102,5
|
напитки и табачные изделия
|
712,5
|
101,0
|
текстильные изделия, одежда и обувь
|
2 585,4
|
103,2
|
электрические товары и мебель
|
874,4
|
102,8
|
компьютеры, телекоммуникационные оборудования и товары для печати
|
102,6
|
104,0
|
фармацевтические и лекарственные товары
|
183,7
|
104,7
|
автомобильное топливо
|
813,9
|
101,9
|
другие непродовольственные продукты
|
2 580,7
|
103,3
За отчетный период: 45,2 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 5,0 процента - напитки и табачные изделия; 18,0 процентов - текстильные изделия, одежду и обувь: 6,1 процента - электрические товары и мебель; 5,7 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,7 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 18 процентов на другие непродовольственные товары.
За первые пять месяцев 2019 года 20,5 процентов продуктов потребления были реализованы в торговых предприятиях; 48,4 процента частными предпринимателями; а 31,1 процента на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 27,5 процента, а частных предпринимателей на 0,1 процента. На рынках и ярмарках показатель понизился на 5,4 процента.
За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 290,1 манатов, что на 10,4 манатов выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания около 145,5 манатов, а на непродовольственные товары 144,6 манатов.
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