На заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией был рассмотрен законопроект "О присоединении к "Уставу международного военно-медицинского комитета".

Ознакомив депутатов с задачей, стоящей на повестке дня, первый вице-спикер и председатель комитета Зияфет Аскеров проинформировал их об истории создания структуры, передает в среду Trend.

Аскеров заявил, что целью создания организации в 20-х годах прошлого столетия, после первой мировой войны, являлось налаживание сотрудничества между военно-медицинскими службами разных стран.

Он отметил, что в 1920 году, в ходе встречи Ассоциаций офицеров медицинской службы США, было предложено урегулирование этого вопроса. Правительство Бельгии поддержало практическое развитие концепции, и в 1921 году в Брюсселе была заложена основа первого постоянного комитета международных военно-медицинских и фармацевтических конгрессов.

С начала деятельности, целью постоянного комитета являлась "поддержка и развитие профессионального сотрудничества во всем мире во благо раненных и больных из состава вооруженных сил в мирное и военное время. Все это также соответствует принципам международной Женевской конвенции.

В заключение Аскеров резюмировал свое выступление, сказав, что документ полностью соответствует интересам Азербайджана.

Комитет рекомендовал законопроект для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!